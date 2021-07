EXCLU Plus belle la vie : Fanny et Vidal se rapprochent, Franck se démène (infos PBLV)

4.4 ( 21 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 6 août Si vous êtes fan du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Fanny va apprendre plein de choses sur son père et se rapprocher de Vidal.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, Fanny demande également à Laetitia si Kevin peut consulter le dossier de Jean-Jacques Guézo, son père. Laetitia avoue la terrible vérité à Fanny et Carmen : Jean-Jacques a tué l’ambassadeur de France au Bénin.



Fanny parvient à sauver Vidal de sa pulsion suicidaire. Il lui raconte le drame qu’il a vécu avec le suicide de son père. Fanny et Vidal sont liés tous les deux par l’abandon de leurs pères respectifs. Ils se rapprochent…

De son côté, Franck se démène pour Kalya. Il l’accompagne monter un dossier à la préfecture pour avoir des papiers et l’embauche même sur l’un de ses chantiers. Kalya et Franck sont sur le chantier quand un flic frappe à la porte. Kalya qui n’a pas ses papiers, se retrouve au commissariat, menacée d’expulsion. Franck essaie par tous les moyens d’amadouer Kevin mais rien n’y fait. C’est Léo comme mentor de Kevin, qui arrive à lui mettre la pression et le jeune policier accepte finalement de fermer les yeux et de libérer Kalya…

Au rendez-vous à la préfecture, Kalya tombe miraculeusement sur un employé qui connait son village au Mali et surtout la situation terrible que vivent les habitants. L’employé va demander un statut de réfugiée et informe Kalya qu’elle pourra obtenir une régularisation très vite…

Quant à Baptiste, il accepte de s’associer à César. Mais entre ces deux là, l’entente n’est toujours pas bonne et ils ne font que se disputer… Pour la communication de leur entreprise, César contacte Eugénie pour une interview. Il lui ment en racontant que lui et Baptiste étaient meilleurs amis au lycée, lui était le penseur et Baptiste le manuel…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 19 juillet sur France 3

Bilal est pris dans un filet, il est paniqué et a peur de mourir. Ambre l’observe comme si c’était la première fois qu’elle voyait un être humain. Contre toute attente elle l’embrasse et l’assomme. Au hameau, Valentin veut protéger Laetitia et lui cache son état de santé qui s’aggrave. Il bout à l’intérieur lui-même et déclare la guerre. Il découvre, avec Vidal, des armes des années 60. Ils sont probablement sur un terrain de l’armée Française…

Tous s’inquiètent de la disparition de Roland. Ce dernier est allé se réfugier chez son vieil ami, l’ancien boxeur, Charly Monzoni à qui il se confie sa détresse. François profite de la disparition de Roland pour faire venir les clients en accrochant des banderoles à l’effigie de son père et ainsi créer un élan de solidarité…

Le départ d’Alice permet à Emma de récupérer la tutelle de Camille. Emma a du mal à se faire à l’idée que sa sœur à couvert Jacob et ses meurtres…

