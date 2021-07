Plus belle la vie en avance : Laetitia aide Fanny et Romain (vidéo PBLV épisode n°4339)

5 ( 1 )



Laetitia va venir en aide à Fanny et Romain la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle va demander à Kévin de se procurer des infos sur Jean-Jacques, le père de Fanny.

Et elle va le remettre à Fanny et Romain, qui découvrent des infos intéressantes.



Kevin a pu photocopier le dossier de Jean-Jacques : la police avait retrouvé l’ADN de Jean-Jacques sur les lieux du meurtre de l’ambassadeur, des traces de luttes ont été repérées…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4339 du 5 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



