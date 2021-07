EXCLU Plus belle la vie : Barbara veut un bébé, Fanny prête à retourner sur l’île (infos PBLV)

4.3 ( 21 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 13 août Si vous êtes fan du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, Fanny va continuer d’enquêter sur son père pour comprendre d’où elle vient.

Mme Amoussou, qui avait des révélations à faire sur Jean-Jacques, le père de Fanny, va être retrouvée morte. Fanny est persuadée qu’elle a été assassinée pour la faire taire… Fanny demande à la police de la croire et supplie Patrick de pousser ses investigations. Patrick, touché par le récit de Fanny, vient questionner Carmen et Christophe pour avoir le plus d’éléments possible sur Jean Jacques. Dans une cuve, Patrick trouve un sac avec des affaires et une lame tachée de sang.



Pendant ce temps, Céline, Rochat et Bilal suivent une thérapie de groupe. Rochat a trouvé des infos sur Ambre, son nom est Delacroix, elle a été kidnappée alors qu’elle était en famille d’accueil. Céline et Rochat poussent Bilal à recontacter Ambre afin d’en savoir plus sur la famille Soubeyrand, mais la jeune fille se braque et leur dit que le jour du grand effondrement approche.

Rochat met en garde Vidal sur le grand cornu, c’est un homme dangereusement paranoïaque. Il doit empêcher Fanny de retourner sur l’ile. Problème, Fanny est plus motivée que jamais et a déjà booké le bateau et le pécheur qui va la conduire. Vidal va donc l’accompagner sur l’ile afin de la protéger. Carmen et Christophe tentent en vain de la dissuader. Et ces deux-là ont l’air de cacher quelque chose à Fanny…

Barbara, qui a gardé Mathis pour dépanner Emma, a envie d’avoir un bébé. Elle en parle à César, qui esquive… Et Kévin hallucine de voir Baptiste associé avec César. Il les vire de la place du Mistral, César et Baptiste envahissent la coloc pour leur petite entreprise.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 26 juillet sur France 3

Fanny se débat pour tenter de sauver Alexandre mais Vidal l’en empêche et la fait rester à bord. Fanny lui en veut et le déteste, Vidal encaisse. Valentin voit alors les cotes Française au loin, ils sont sauvés. Au Mistral, tous sont soulagés d’apprendre leur retour. Les naufragés sont accueillis par les pompiers par Carmen, la mère de Fanny qui lui tombe dans les bras. Carmen est très protectrice et le bienêtre de sa fille passe avant tout. Elle refuse même que Fanny réponde aux questions de la police…

Franck est venu faire une réparation chez Solange, une habitante d’une villa cossue. Il comprend assez vite que quelque chose ne tourne pas rond quand il rencontre Kalya, la bonne. Les craintes de Franck se fondent lorsque par erreur, il ouvre un placard et demande à Kalya s’il s’agit de sa chambre…

Yolande croise Alain place du mistral qui ne la calcule pas. Elle demande à Mirta de jouer les détectives avec elle afin de savoir ce qui se passe…

