Plus belle la vie en avance : un mistralien prêt à se suicider ! (vidéo PBLV épisode n°4318)

4.7 ( 23 )



Les jours et les semaines à venir s’annoncent compliquées pour les naufragés de la croisière dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Et dans l’épisode de mercredi prochain, Vidal va être au plus mal après la terrible chute de Fanny la veille…

Alors qu’il la cherche, Vidal a une vision.



Déprimé, il regarde le vide du haut d’une falaise et semble prêt à se suicider en sautant !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4318 du 7 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



