« Tout le monde veut prendre sa place » : Laurence Boccolini en prend les commandes dès le 9 août 2021. On vous en avait déjà parlé au début du mois de juin mais cela concrétise enfin !



Laurence Boccolini va bien prendre les commandes de « Tout le monde veut prendre sa place ». Et ce sera effectif dès le 9 août prochain.

« Tout le monde veut prendre sa place » : Laurence Boccolini amène un vent de fraîcheur

Et si l’on se réfère au communiqué de la chaîne, c’est un vent de fraîcheur qui va souffler sur le jeu. Nouvelles règles, nouveau décor, nouvelle formule, nouveau générique. Bref on change tout ou presque…

Présentation officielle



Un nouveau look pour un coup de vent de fraîcheur : Des pétales géants en forme de couronne de lauriers qui symbolisent l’excellence des champions, la marque de fabrique du jeu ! Un nouveau design qui donne au fauteuil un rouge flamboyant pour incarner avec encore plus de force le trône du CHAMPION. Et une scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu vers le but ultime des candidats : PRENDRE SA PLACE !

Un public encore plus présent, une musique remixée et un générique flambant neuf parachèvent toutes ces nouveautés. Et surtout la manche 1 s’enrichit d’une nouveauté majeure : les QPT ! Ces « Questions Pour Tous » posées simultanément aux 6 candidats donnent un nouveaux rythme, créent des surprises, renversent les scores en s’ajoutant aux 2 questions de chacun. Chaque candidats a désormais 4 chances de passer en deuxième manche et d’avancer vers le fauteuil. Une sélection plus juste, avec davantage de suspense.

#TempsForts [JEU] 📌 dès le 9 août à 11h55 sur @France2tv retrouvez la nouvelle version du jeu « Tout le monde veut prendre sa place » avec #LaurenceBoccolini à l’animation. #TLMVPSP 🤩👍 pic.twitter.com/QUo64syUyb — France2ServicePresse (@France2_Presse) July 20, 2021

« Tout le monde veut prendre sa place », nouvelle formule dès le 9 Août 2021 à 11h55 sur France 2 et en replay sur France.TV

