Un si grand soleil : Becker doute de Manu, un appart pour la coloc, ce qui vous attend vendredi 16 juillet (épisode n°690 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°690 qui sera diffusé le vendredi 16 juillet, Becker va commencer à douter de Manu.



En effet, alors que Guilhem conseille à Julien de faire une expertise psychiatrique pour établir son irresponsabilité pénale, la juge Alphand explique au commissaire Becker qu’une autre personne a pu porter le coup fatal sur Elsa. Elle veut un complément d’enquête. Becker commence à douter de Manu, il pense qu’il n’a pas tout dit sur sa relation avec Elsa et demande à Yann de le surveiller discrètement…

De son côté, Manu hésite à tout révéler à sa hiérarchie. Virgile a peur qu’ils finissent tous les deux en prison et essaie de l’en dissuader.



Pendant ce temps là, Charles parle à Dylan de l’appartement dans lequel il emménage. Il lui fait visiter et il correspond à tous les critères de leur coloc. Charles n’est pas emballé à l’idée de vivre avec un groupe d’ados mais il flashe sur Anissa…

Rendez-vous vendredi 16 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

