Un si grand soleil : Julien sur le départ, Alix insiste, ce qui vous attend mercredi 28 juillet (épisode n°698 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°698 qui sera diffusé le mercredi 28 juillet, Julien est sur le départ !



En effet, Julien est maintenant accusé du meurtre de Wilson. Il a réussi à prendre la fuite par les toits tandis que Yann et Alex arrivaient sur les lieux du crime… La police vient perquisitionner chez Elisabeth, qui est sous le choc et ne sait pas où se trouve son fils. Yann est convaincu que Julien est coupable, il est activement recherché !

Gaëtan est interrogé mais il a un alibi : il a passé la soirée avec Johanna. L’avocate confirme mais est convaincue que Julien n’a rien fait.



Julien finit par appeler sa mère. Il pense que désormais il n’a plus le choix : il va fuir !

De son côté, Ludo est déprimé et a décidé d’arrêter d’être escort. Alix, prise à la gorge à la banque, insiste encore et réussit à le convaincre de voir une femme le temps qu’elle lui trouve un remplaçant. Pendant le rendez-vous, Ludo a une panne et sa cliente le rassure. Elle affirme qu’elle a apprécie sa tendresse. Ludo est touchée par ses paroles.

Rendez-vous mercredi 28 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

