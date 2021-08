« Camille & Images » du 21 août 2021 : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

5 ( 4 )



Annonces





« Camille & Images » du 21 août 2021. Ce soir Camille Combal nous donne rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 pour un nouveau numéro de « Camille & Images ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Comme tout le monde, Camille Combal a été confiné pendant des mois et il en a profité pour tout regarder ! Télé, Web, Réseaux sociaux, télé étrangère, rien ne lui a échappé et il nous a sélectionné le meilleur.

A travers différentes catégories, vous découvrirez le pire et le meilleur des Politiques, ceux qui ont un incroyable talent, mais pas assez pour faire Incroyable talent, ou encore les comédiens qu’on ne verra jamais aux Oscars…



Annonces





A la fin de chaque thème, Camille nous fera découvrir l’image la plus drôle, considérée comme la best of the best de la catégorie ! A chaque émission, les invités voteront pour l’image qu’ils ont préférée.

« Camille & Images » du 21 août 2021 : les invités de Camille Combal

Les invités de Camille Combal pour cette soirée pop-corn entre amis : Julie de Bona, Booder, Fauve Hautot, Maxime Gasteuil et Chris Marques.

Quelle audience pour ce deuxième numéro ?

Le premier numéro a été diffusé en juin dernier est a réuni 2.69 millions de téléspectateurs pour 15,9% de part de marché. Un score assez faible sur l’ensemble du public mais de grosse performances sur les cibles dites commerciales avec par exemple 29.7% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 35% sur les 15-34 ans.

#Audiences @TF1 Belles performances pour #CamilleEtImages hier soir sur TF1 présenté par @CamilleCombal Leader sur les cibles principales avec : 📌 2,7 M tvsp ✅ 30% PdA FRDA-50

✅ 28% PdA 25-49

✅ 35% PdA 15-34

✅ 30% PdA 4-14 pic.twitter.com/cFIs6NUIym — TF1 Pro (@TF1Pro) June 20, 2021

Qu’en sera t-il pour ce deuxième numéro ?

Le vidéoclub de Camille Combal rouvre ses portes ! Préparez-vous pour une soirée fous rires dans « Camille & Images » ce soir sur TF1 ou en replay sur MYTF1.Fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés