« Fort Boyard » du samedi 21 août 2021 : ce soir l’équipe d’Iris Mittenaere et Camille Lacourt (+ vidéo replay)

5 ( 5 )



Annonces





« Fort Boyard » du samedi 21 août 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 10ème numéro de la nouvelle saison.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Cette année encore elle est orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du samedi 21 août 2021 : Quelle équipe ce soir ?

– Camille Lacourt, champion de natatation

– Taïg Khris, champion du monde roller et entrepreneur

– Iris Mittenaere, animatrice, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 – Capitaine de l’équipe et Marraine de l’association

– Diego El Glaoui, chef d’entreprise

– Ariane Séguillon, comédienne

– Lola Dubini, chanteuse et youtubeuse

L’équipe jouera pour l’association Vision du monde.



Annonces





Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables. Elle agit simultanément dans 4 domaines essentiels : l’accès à l’eau potable, l’éducation, la santé et l’alimentation. Ses actions ont pour objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des familles grâce à des projets d’une durée moyenne de 15 ans.

Site internet : https://www.visiondumonde.fr/

« Fort Boyard » : vidéo replay

Vous n’étiez pas devant votre petit écran la semaine dernière ? Voici l’essentiel à retenir de l’émission du samedi 14 août 2021… émission au terme de laquelle l’équipe n’a réussi à voler un seul Boyard au Père Fouras…

Petit mémo

Pour mémoire, votre jeu « Fort Boyard » est diffusé tous les samedis à 21.05 sur France 2 et france.tv

Vous pouvez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés