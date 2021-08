« Camping Paradis » du lundi 16 août 2021 : histoire de l’épisode de ce soir « Papa à la maison »

4.3 ( 6 )



« Camping Paradis » du lundi 16 Août 2021. Alors que l’audience de « Camping Paradis » reste au beau fixe, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et/ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour la rediffusion de l’épisode « Papa à la maison ».



L’occasion pour Parisot de s’improviser coach en séduction au service de TOM…

« Camping Paradis » du 16 août 2021 : histoire de l’épisode de ce soir

Épisode « Papa à la maison »

Sylvain est père au foyer depuis deux ans suite à un AVC, heureusement sans séquelles. C’est Laetitia qui travaille et assume les finances du foyer tandis que Sylvain s’occupe beaucoup de leur fille, Lili. Mais arrive au camping un ancien collègue de Sylvain qui réveille, bien malgré lui, son passé professionnel et ses heures de gloire… A l’heure où Lili a moins besoin de son père, Sylvain commence à s’interroger sur ses choix de vie… Camille, fraîchement bachelière avec mention, doit faire médecine l’année prochaine, mais ce qu’ignorent ses parents séparés, c’est qu’elle a passé un concours de chant dans leur dos… Son père, un ancien musicien qui a un studio d’enregistrement à Londres, l’apprend par un ami à lui et vient en parler au camping. Sandrine explose en imaginant que sa fille parte vivre à Londres pour devenir chanteuse alors qu’elle doit intégrer médecine… Tom a fait tomber Parizot qui se retrouve en fauteuil roulant, Tom se retrouve collé à lui pour s’en occuper… Parizot découvre que Tom a un crush pour une campeuse, Eléonore, et décide de le coacher.



Casting

Au casting : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Yannig Samot (Sylvain), Anne Caillon (Laëtitia), Caroline Bourg ( Sandrine), Avy Marciano (Chris), Grégory Questel (Fred), Patrick Paroux (Parizot), Romane Kolkowicz (Lili), Rébecca Benhamour (Camille), Caroline Chirache (Eléonore)

Ce soir dans Camping paradis Parizot s'improvise coach en séduction pour Tom… Et il y a du boulot ! 😅⬇

Bientôt un nouvel épisode inédit

Si vous avez loupé l’info, notez qu’un épisode inédit vous attend le lundi 30 août 2021. Au casting notamment Vincent Lagaf’ et Marwan Berreni. Pour en savoir plus >>> CLIQUEZ ICI

« Camping Paradis » revient ce soir sur TF1. Un bon moyen de rester encore un peu la tête en vacances…

