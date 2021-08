« OSS 117 : Rio ne répond plus » ce soir sur M6 avec Jean Dujardin

4.4 ( 8 )



« OSS 117 : Rio ne répond plus » est en mode rediffusion ce soir sur M6. Après le beau succès de « OSS 117 : Le Caire nid d’espions » lundi dernier, la chaîne vous propose la suite des aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117.



Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou, si vous n’êtes pas à la maison, en streaming via la fonction direct 6PLAY et ce depuis tous vos appareils connectés.

« OSS 117 : Rio ne répond plus » : l’histoire

1967. L’espion français Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est considéré comme le meilleur de sa profession. Il est envoyé en mission à Rio de Janeiro, à la recherche d’un ancien dignitaire nazi réfugié en Amérique du sud. Les péripéties de son enquête vont le conduire à traverser le Brésil, de Rio à Brasilia en passant par les chutes d’Iguaçu, accompagné d’une charmante espionne du Mossad. L’homme a du charme, la jeune femme aussi et, sur fond de bossa-nova, ils vont alterner aventures et histoire d’amour…

Casting

Jean DUJARDIN (OSS 117 / Hubert Bonisseur de la Bath)

Louise MONOT (Dolorès)

Alex LUTZ (Heinrich)

Rüdiger VOGLER (Von Zimmel)

Ken SAMUELS (Trumendous)

Reem KHERICI (Carlotta)

Pierre BELLEMARE (Lesignac)

Michel HAZANAVICIUS (Staman)



LE SAVIEZ-VOUS ?

– Alex Lutz, qui interprète Heinrich dans le second opus d’OSS 117, figure dans le film “Vortex”, prochainement en salle. Le film a d’ailleurs été présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. L’histoire raconte les derniers jours d’un vieux couple d’amoureux séniles.

– “OSS 117, Le Caire nid d’espions” avait réalisé plus de 2,3 millions d’entrées en France et sa suite “OSS 117 : Rio ne répond plus” plus de 2,5 millions

Bande-annonce

On termine comme souvent avec les images. Découvrez la bande-annonce officielle de votre film.

Et juste après…

Juste après, soit dès 22h55, M6 rediffusera le premier volet de la saga « OSS 117 : Le Caire nid d’espions »

