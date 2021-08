« Danse avec les Stars » saison 11 : Gérémy Credeville rejoint officiellement le casting de DALS

4.9 ( 7 )



« Danse avec les Stars » saison 11 casting. Il faisait partie des rumeurs et il est désormais officiellement dans la partie. Après avoir officialisé les présences de Wejdene, Tayc et Lucie Lucas, puis de Moussa, Lââm, et Lola Dubini hier, TF1 confirme que Gérémy Credeville foulera lui aussi le parquet de DALS.



« Danse avec les Stars » saison 11 : Gérémy Credeville au casting

Humoriste, comédien et chroniqueur français, Gérémy Credeville a participé à nombreux festivals d’humour et matchs d’improvisation. Il est aussi connu des téléspectateurs pour avoir participé à plusieurs émission de TF1 dont « Vendredi tout est permis » aux côtés d’Arthur.

Les personnalites confirmées

Wejdene, Tayc, Lucie Lucas, Moussa, Lââm et Lola Dubini.



Les autres rumeurs

Sont également censés faire partie de l’aventure :

– l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier

– l’actrice Aurélie Pons (Ici Tout Commence, ndrl)

– l’influenceur et youtubeur Michou

– le chanteur Bilal Hassani qui devrait danser avec un homme

– la danseuse et mannequin américaine Dita von Teese

Du nouveau du côté du jury

La semaine dernière TF1 a annoncé la composition du nouveau jury qui a du faire face au départ de Jean-Marc Généreux et au décès de Patrick Dupont.

Cette année le jury sera ainsi constitué de Jean-Paul Gaultier, Denitsa, Chris Marques et François Alu. >>> Pour plus d’infos CLIQUEZ ICI

« Danse avec les Stars » revient bientôt sur TF1 et MYTF1

