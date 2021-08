« Danse avec les Stars » : Lola Dubini rejoint officiellement le casting de la saison 11

3.8 ( 10 )



Après avoir officialisé les présences de Wejdene, Tayc et Lucie Lucas, puis de Moussa, et de Lââm, un nouveau nom a été dévoilé aujourd’hui concernant le casting de la saison 11 de « Danse avec les Stars ».



Cette fois, TF1 a officialisé la présence de Lola Dubini sur le parquet de danse.



Chanteuse, actrice, comédienne, humoriste et youtubeuse française, Lola Dubini a 27 ans et avait été jusqu’en demi-finale de « La France a un incroyable talent7 » sur M6 en 2009. Mais c’est sur les réseaux sociaux et YouTube que la jeune femme est devenue célèbre.

Lola Dubini, qui assume pleinement ses kilos en trop, lutte contre la grossophobie depuis des années et elle a participé à l’émission « Stars à nu » en février dernier.



Les autres rumeurs

Sont également censés faire partie de l’aventure :

– l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier

– l’humoriste Gérémy Crédeville

– l’actrice Aurélie Pons (Ici Tout Commence, ndrl)

– l’influenceur et youtubeur Michou

– le chanteur Bilal Hassani qui devrait danser avec un homme

– la danseuse et mannequin américaine Dita von Teese

Du nouveau du côté du jury

La semaine dernière TF1 a annoncé la composition du nouveau jury qui a du faire face au départ de Jean-Marc Généreux et au décès de Patrick Dupont.

Cette année le jury sera ainsi constitué de Jean-Paul Gaultier, Denitsa, Chris Marques et François Alu. >>> Pour plus d’infos CLIQUEZ ICI

« Danse avec les Stars » revient bientôt sur TF1 et MYTF1

