Demain nous appartient du 16 août : Ulysse agressé ! (résumé + vidéo épisode 992 en avance)

Demain nous appartient du 16 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 992 de DNA –Ulysse va être victime d’une violente agression en pleine rue ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pendant ce temps là, Noor est toujours hospitalisée après sa chute de vendredi soir… La police l’interroge.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une prise d’otages, une nouvelle famille, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 août)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 992

Ulysse est victime d’une violente agression. La police pense que l’incident pourrait avoir un lien avec le trafic d’armes dont Alex et Noor ont été témoins quelques jours plus tôt.



Roxane, qui vient de rejoindre l’équipe de la PTS, s’avère être un excellent élément et fait avancer l’enquête. Camille et Dorian prévoient de faire une sortie en voilier en amoureux, mais Manon, Timothée et Nathan s’incrustent. Morgane est enfin libérée de prison. Sandrine, au comble du bonheur, déchante lorsqu’elle comprend que sa compagne n’en a pas terminé avec ses vieux démons…

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 992 du 16 août 2021

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

