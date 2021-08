Ici tout commence du 16 août : Clotilde veut que Joachim quitte l’institut (résumé + vidéo épisode 206)

4 ( 3 )



Ici tout commence du 16 août, résumé et vidéo de l’épisode 206 – Alors que Louis ne lâche rien et fait chanter Clotilde dans votre série de TF1 « Ici tout commence », celle-ci est plus tendue que jamais ce soir. Et elle décide de demander à Joachim de partir de l’institut…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 206

Joachim a menacé Louis. Erreur tactique. La colère de celui-ci est décuplée. Il décide de faire chanter Clotilde, qui perd pied. Elle demande à Joachim de partir de l’institut mais Guillaume débarque et affirme qu’il compte sur lui pour démonter le pop-up en fin de semaine…



De son côté, Célia est prête à tout pour se faire pardonner. Stella et Gaëtan se rapprochent, laissant Noémie à part.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 206 du 16 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

