Entretien avec Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1

Un entretien exclusif avec Emmanuel Macron sera diffusé dimanche soir, ce 29 août 2021, dans le journal télévisé de 20h de TF1.



Dans le cadre de son déplacement ce week-end en Irak pour un Sommet régional co-organisé par la France autour de la stabilité et du terrorisme, le président de la République Emmanuel MACRON accordera sur place un entretien exclusif à TF1.



Le chef de l’Etat répondra aux questions de la journaliste Alison TASSIN et s’exprimera sur la situation en Afghanistan et dans la région, et sur ses répercussions en France.

Cet entretien exclusif sera diffusé dimanche soir 29 août dans le JT de 20H d’Anne-Claire COUDRAY.



