Ici tout commence spoiler : une nouvelle arrive à l’institut (VIDEO)

4.9 ( 7 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que le concours de rentrée de l’institut se prépare dans votre série quotidienne « Ici tout commence », une nouvelle élève va débarquer ! Elle s’appelle Yasmine et dans quelques jours, elle reconnait Greg en sortant de l’institut.



Yasmine découvre que Greg est en couple avec un mec et semble ravie pour eux.



Elle s’appelle Yasmine. Et son arrivée surprise à l’Institut, pour les premières sélections, ne semble pas ravir Greg. Et pour cause ! C’est une ancienne amie, et elle est manifestement « remontée comme un coucou ».

Ici tout commence spoiler Yasmine, future nouvelle élève de l’institut ?

