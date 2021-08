Plus belle la vie en avance : Jérémie prêt à tuer Alexandre (vidéo PBLV épisode n°4352)

4.2 ( 5 )



Les choses vont mal tourner sur l’île la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Jérémie est prêt à tuer Alexandre !



Leur père, Francis, ne va pas hésiter à frapper Jérémie pour avoir mis Ambre en danger.



Jérémie se sent encore plus exclu et veut tuer Alexandre, qui selon lui, a toujours été le préféré de son père. Fanny essaie de convaincre Jérémie d’épargner Alexandre. Elle lui dit que c’est lui qu’elle aime et pas Alexandre… Mais Jérémie pense qu’elle ment.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4352 du 24 août 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

