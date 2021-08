« Ils étaient 10 » du 24 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 4 )



« Ils étaient 10 » du 24 août 2021. La série adaptée du roman d’Agatha Christie est de retour ce soir sur M6. Pour mémoire, il s’agit d’une adaptation contemporaine. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY..



« Ils étaient 10 » : piqûre de rappel

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. À la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

« Ils étaient 10 » du 24 août 2021 : vos épisodes de ce soir

Épisode 3

Après la mort de Gilles, les huit invités encore vivants comprennent que le meurtrier est forcément l’un d’entre eux. Eddy, le groom de l’hôtel soupçonné d’être le tueur, est attaché à un arbre. Les survivants s’attellent à la construction d’un radeau pour quitter l’île. Malik et Nina se rapprochent. Eddy est assassiné, ce qui prouve son innocence. Victoria suspecte Kelly tandis que celle-ci passe un pacte secret avec Eve.

Épisode 4

Tandis que Kelly, Nina et Malik découvrent le corps d’Eve, morte, flottant au large, le radeau est volontairement brûlé et rendu inutilisable. Kelly a vu Eve se faire poignarder par « un fantôme noir ». Tous commencent à perdre leur sang-froid. Xavier part chasser mais il a été empoisonné et se met à délirer. Victoria est persuadée que Kelly leur joue la comédie depuis le début et qu’elle est la meurtrière. Elle tente de l’assassiner.



"Personne n'est innocent ici !"

Les invités de l'île du Diable disparaissent les uns après les autres…

📺 La suite de #IlsEtaient10, demain à 21.05 pic.twitter.com/gbVc6kTQ59 — M6 (@M6) August 23, 2021

10 victimes ou 10 coupables ? « Ils étaient 10 », d’après l’œuvre d’Agatha Christie, c’est ce soir, mardi 24 août 2021, dès 21.05 sur M6.

