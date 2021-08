« Koh-Lanta : la légende » : c’est le JOUR J pour la saison all-stars (casting et liste des participants)

4.4 ( 7 )



« Koh-Lanta : la légende » : c’est le JOUR J pour la saison all-stars de « Koh-Lanta », une saison pas comme les autres qui va mettre en scène celles et ceux qui ont marqué l’histoire de cette aventure hors du commun.



« Koh-Lanta : la légende » : présentation

Ils ont écrit l’histoire de Koh Lanta depuis 20 ans. Aujourd’hui, ils ont encore et toujours envie d’en découdre… Pour confirmer leur statut de gagnant ou pour enfin conquérir le titre qui leur a échappé. Mais surtout, en remportant cette édition hors du commun, ils veulent entrer dans la légende de Koh Lanta ! C’est le rendez-vous que tous les aventuriers de Koh Lanta attendaient, comme l’affrontement ultime entre celles et ceux qui ont marqué l’Histoire de cette aventure extraordinaire. Ils pensaient tout connaître de Koh Lanta, mais rien ne va pas se passer comme prévu.

Casting : les participants

Feront ainsi partie de l’aventure (liste par ordre alphabétique)

Alexandra (les 4 terres), Alix (les 4 terres), Candice (l’île au trésor et le combat des héros), Christelle (Caramoan et le retour des héros), Cindy (la guerre des chefs), Claude (Vietnam, la revanche des héros, l’île des héros), Clémence (Pacique, le retour des héros, le combat des héros), Clémentine (Cambodge, le combat des héros), Coumba (Pacique, le choc des héros, la revanche des héros), Freddy (Palau, le choc des héros, la revanche des héros, la nouvelle édition), Jade (Palawan, le retour des héros), Karima (Thaïlande), Laurent (Raja Ampat, la nouvelle édition), Maxime (la guerre des chefs), Namadia (Malaisie), Patrick (Palau, la revanche des héros), Phil (Malaisie, la nouvelle édition), Sam (l’île des héros), Teheiura (Raja Ampat, la revanche des héros, la nouvelle édition, l’île des héros), Ugo (Malaisie)…



Et si nos 20 aventuriers pensaient tout connaître de l’aventure « Koh-Lanta », on peut d’ores et déjà vous dire qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

« Koh-Lanta : la légende » c’est à partir de ce soir, mardi 24 août 2021 sur TF1 et en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

