« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (résumé + replay 31 août)

4.9 ( 9 )



Annonces





Koh-Lanta, La Légende, épisode 2 du mardi 31 août 2021 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta, La Légende », après les éliminations de Hugo chez les hommes et Karima chez les femmes. Et surprise, Denis nous annonce que tout n’est pas fini pour Hugo et Karima ! Les deux aventuriers découvrent qu’ils ont une chance de continuer l’aventure.



Annonces



Annonces

Hugo et Karima arrivent sur une petite île. Ils se retrouvent et sont ravis. Ils découvrent qu’ils sont sur l’île des bannis et qu’à chaque fois qu’un aventurier les rejoindra, il sera leur adversaire et il faudra s’affronter dans une arène ! Tous les trois jours se tiendra une épreuve de la dernière chance et au moment de la réunification, les deux meilleurs reviendront dans l’aventure à la surprise générale.

Les femmes reviennent sur le camps avec le feu offert par Sam. Mais après la première élimination, l’ambiance est tendue et des alliances sont déjà formées…



Annonces



Annonces



Annonces





De leur côté, les hommes sont convoqués à une nouvelle épreuve d’immunité. Sur cette épreuve, il s’agit d’un parcours en mer avec un filet de noix de coco, qui servent ensuite de projectiles. Il faut ensuite les envoyer dans un panier situé à 10 mètres. Loïc se détache rapidement. Et sans surprise, la victoire est pour Loïc ! Il est suivi par Teheiura, 2ème et donc lui aussi immunisé. Patrick et Laurent sont les deux derniers, ils auront donc chacun un vote contre eux au prochain conseil.



Annonces





De retour sur le camps, Laurent et Patrick ne sont pas sereins… Laurent veut faire une alliance et il décide d’avancer avec Loïc. De son côté, Patrick cherche un collier. Et Maxime, qui ne se sent pas tranquille non plus, cherche à s’intégrer.

Chez les filles, on pense à la survie. Elles cherchent de quoi pêcher sans le kit de pêche. Elles s’en sortent et sont satisfaites de leur repas.

Le lendemain chez les hommes, Loïc et Sam ramènent un poulpe ! De quoi bien manger. Et Patrick essaie de faire croire qu’il a un collier…

Les femmes sont convoquées à leur épreuve d’immunité. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : la proue. La victoire est pour Clémence, suivie de Jade. Les deux femmes sont immunisées ! Et les deux dernières, avec un vote contre elles au conseil, sont Cindy et Christelle. Elles se sentent clairement en danger.

Place au conseil. Les femmes votent les premières, suivies par les hommes. Denis annonce ensuite l’avantage des 2 premiers : ils doivent choisir quelqu’un à immuniser ! Loïc choisit d’immuniser Alexandra et Clémence immunise Maxime. Et c’est finalement Patrick qui est éliminé chez les hommes, et Cindy chez les femmes.

Cindy et Patrick découvrent qu’ils ne sont pas vraiment éliminés et qu’ils ont une seconde chance… Ils vont rejoindre l’île des bannis !

Si vous avez manqué l’épisode 2 du 31 août 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous exceptionnellement dans deux semaines, le mardi 14 septembre, pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, La Légende ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés