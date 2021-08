Un si grand soleil : Serge hospitalisé, Johanna porte plainte, ce qui vous attend mercredi 1er septembre (épisode n°723 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on peut vous dire que dans l’épisode n°723 qui sera diffusé le mercredi 1er septembre, Serge Levars est hospitalisé.



En effet, Serge a été blessé au cours du cambriolage de Camille et Kira. Les deux adolescentes découvrent que la pochette qu’elles ont volé ne contenait pas d’argent. Kira reproche à Camille son plan foireux et elle a peur que Levars les ait reconnues… Camille pense que c’est impossible, c’est allé trop vite et elles avaient leurs cagoules.

De son côté, Laetitia a retrouvé Serge blessé et l’a emmené à l’hôpital. Il s’en sort avec une commotion et elle raconte le cambriolage à Camille en rentrant. L’adolescente cherche à savoir s’il a reconnu ses agresseurs… Et c’est Manu qui s’occupe de l’enquête sur ce cambriolage.



Quant à Johanna, Richard poursuit le harcèlement malgré ses menaces. Elle décide de porter plainte. Interrogé au commissariat, Richard retourne tout contre elle et il va jusqu’à lui faire une mauvaise réputation, Johanna perd une cliente. Richard essaie de monter Guilhem contre sa nièce mais il prend sa défense et la prévient. Johanna demande à Florent de la représenter, il lui assure qu’ils vont réussir et qu’il va signer le bail.

Rendez-vous mercredi 1er septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

