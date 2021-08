« Fort Boyard » du samedi 7 août 2021 : avec quelle équipe ce soir sur France 2 ? (+ vidéo replay)

4.9 ( 7 )



Annonces





« Fort Boyard » du samedi 7 août 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 8ème numéro de la nouvelle saison.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Cette année encore elle est orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du samedi 7 août 2021 : Quelle équipe ce soir ?

– Marie Perarnau, bloggeuse et chroniqueuse de télévision

– Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987, comédienne et animatrice

– Agathe Lecaron, animatrice de télévision et de radio – Capitaine de l’équipe et Marraine de l’association

– Nicole Ferroni, humoriste

– Brahim Asloum, ancien champion de boxe, acteur et chroniqueur de télévision

– Benjamin Muller, chroniqueur de télévision et de radio

Ils joueront au profit de l’association : La maison des femmes.



Annonces





La Maison des femmes un lieu de prise en charge unique des femmes en difficulté ou victimes de violences. Elle intervient aussi dans les domaines de la prévention, de l’éducation et de la santé publique.

Site internet : https://www.lamaisondesfemmes.fr

« Fort Boyard » : vidéo replay

Pour ceux qui n’ont pas vu l’émission de la semaine dernière, voici en vidéo ce qu’il faut en retenir….

Petit mémo

Pour mémoire, votre jeu « Fort Boyard » est diffusé tous les samedis à 21.05 sur France 2 et france.tv

Vous pouvez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés