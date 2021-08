« Zone Interdite » du 11 août 2021 : au sommaire ce soir, deux numéros inédits !

5 ( 5 )



Annonces





« Zone Interdite » du mercredi 11 août 2021. Comme chaque été, votre magazine « Zone Interdite » est diffusé le mercredi soir. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 ou sur 6Play pour le replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Mais cette semaine, « Zone Interdite » fait coup double avec deux numéros inédits.

« Zone Interdite » du mercredi 11 août 2021 : au sommaire ce soir

On ira tous aux Canaries à 21h05

L’archipel des Canaries (Espagne) et ses paysages à couper le souffle attirent de plus en plus de Français. Peu touchées par la pandémie, ces sept îles espagnoles situées au large de l’Afrique sont facilement accessibles, grâce à des vols low-cost. Il y fait 23 degrés hiver comme été et côté loisirs la destination regorge de possibilités : des plages pour le farniente, des randonnées pour les sportifs, et le Siam Park, le plus grand parc aquatique d’Europe pour les amateurs de sensations fortes.

Dans l’archipel, les prix de l’immobilier sont encore très attractifs et de nombreux Français devenus accros à la destination cherchent à acquérir une résidence secondaire. Ici, il est possible de trouver un appartement avec vue sur la mer à moins de mille euros le m². Depuis trois ans, Valérie, David et leur grand adolescent de 16 ans, passent toutes leurs vacances à Ténérife, la plus grande ile de l’archipel. Cette fois, ils sautent le pas, ils veulent acheter un appartement pas cher, avec terrasse et vue imprenable : trouveront-ils le bien de leurs rêves ?



Annonces





De nombreux tour-opérateurs se sont alliés avec des groupes locaux pour proposer les séjours all-inclusive, la formule la plus plébiscitée par les familles, d’autres innovent en visant des publics plus ciblés. À Fuerteventura, Nouria 50 ans a réservé une formule de vacances « entre filles célibataires ». Hébergement à deux par chambre dans un bel hôtel, stage de surf avec des moniteurs aux petits soins, elle et ses nouvelles amies vont passer des vacances de folie.

La destination a le vent en poupe et sa fiscalité avantageuse suscite des vocations. François, un ancien chef d’entreprise, a quitté la Métropole et choisi les Canaries pour y lancer un nouveau business de croisières à la journée. Il a conçu dans les moindres détails un bateau ambiance VIP. Son concept : proposer une expérience « yacht » cocktail et repas compris, à un tarif défiant toute concurrence

Costa Brava, Baléares : les Français en sont fous à 23h00

Avec ses paysages de carte postale et surtout ses prix très attractifs, l’Espagne et ses îles restent la destination préférée des Français. Avec plus de dix millions de touristes chaque été, c’est le deuxième pays le plus visité au monde après la France.

Véronique, Pascal et leurs enfants rêvent d’acheter sur l’île de Minorque une maison de vacances. Dans ce paradis des Baléares, les prix de l’immobilier sont jusqu’à 30% moins chers qu’en France.

Fans de l’Espagne, Émilie, Brice et leurs enfants veulent découvrir le pays en camping-car et c’est la première fois qu’ils louent ce type d’engin. Canyoning, plages et villages pittoresques, ils partent à la recherche des trésors cachés du pays.

À Benidorm dans le sud de l’Espagne, Stéphane et son mari, Jean-Yves, vont démarrer une nouvelle vie. Jean-Yves veut ouvrir des chambres d’hôtes dans la grande villa qu’ils viennent d’acquérir. Stéphane, lui, découvre son nouveau job : il va diriger l’un des plus grands parcs aquatiques d’Espagne.

Véronique et sa famille veulent, eux, visiter l’Espagne avec un minimum de budget. Leur premier séjour dans un camping en Andalousie tiendra-t-il ses promesses ? Ils vont découvrir que les photos alléchantes des sites Internet sont parfois loin de la réalité !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés