Plus belle la vie : ce soir, Franck et Kalya arrêtés par la police (résumé + vidéo épisode 4339 PBLV du 5 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4339 du jeudi 5 août 2021 – Franck et Kalya sont en mauvaise posture ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils sont arrêtés par la police alors que Kalya ne peut pas présenter ses papiers…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : les naufragés retournent sur l’île, la femme de Valentin débarque (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4339

Voyant la voiture arriver, Vidal est comme figé, Fanny hurle et au dernier moment Jérémie l’évite. Ce dernier se marre Fanny est furieuse et sort de la voiture. Jérémie essaie de la retenir, puis l’insulte. Fanny et Vidal se rapprochent, on sent que quelque chose s’est passé entre eux. De son côté, Kevin a pu photocopier le dossier de Jean-Jacques : la police avait retrouvé l’ADN de Jean-Jacques sur les lieux du meurtre de l’ambassadeur, des traces de luttes ont été repérées…



Kalya et Franck sont sur le chantier quand un flic frappe à la porte. Kalya qui n’a pas ses papiers, se retrouve au commissariat, menacée d’expulsion. Franck essaie par tous les moyens d’amadouer Kevin mais rien n’y fait. C’est Léo comme mentor de Kevin, qui arrive à lui mettre la pression et le jeune policier accepte finalement de fermer les yeux et de libérer Kalya…

Mirta est stressée de retourner au Marquis et de revoir Oscar. De son côté, Kilian apprend l’existence la pièce VIP et refuse d’en savoir plus…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4338 du 5 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

