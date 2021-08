Plus belle la vie en avance : Babeth et Léa hospitalisées d’urgence (vidéo PBLV épisode n°4361)

5 ( 3 )



Grosse frayeur en vue pour Babeth et Léa la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ! En effet, dans l’épisode de lundi prochain, mère et fille sont hospitalisées d’urgence.



Et alors qu’elles sont enceintes, Gabriel les informe qu’elles ont été victimes d’une intoxication alimentaire.



Babeth est inquiète et angoissée, elle est convaincue que c’est la listériose ! Gabriel et Léa essaient de la rassurer… Babeth leur rappelle qu’à son âge, sa grossesse est à risque.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4361 du 6 septembre 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

