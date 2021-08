Plus belle la vie en avance : Franck va se marier (vidéo PBLV épisode n°4350)

5 ( 6 )



Annonces





Franck s’est considérablement rapproché de Kalya ces dernières semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il a découvert qu’elle était victime d’esclavagisme moderne et sans papier, Franck a décidé de la sortir de là et de l’aider.

`

Et dans l’épisode de vendredi prochain, Franck va prendre une grande décision !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Kalya et Franck sont déçus de la lenteur de la préfecture et Kalya pense carrément à rentrer au Mali. Franck essaie de l’en dissuader avant de lui proposer la solution qui règlera tous ses problèmes : se marier !

Franck veut donc faire un mariage blanc mais Kalya pense que c’est une mauvaise idée…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4350 du 20 août 2021



Annonces





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Fanny découvre la vérité, Franck prépare un mariage blanc (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés