Un si grand soleil : un mort, Elisabeth se rapproche de Myriam, ce qui vous attend mardi 3 août (épisode n°702 en avance)

4.8 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°702 qui sera diffusé le mardi 3 août, un nouveaau témoin de l’affaire Marquant est retrouvé mort !



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 août 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Il s’agit de Bernard Genton ! Alors qu’il ne prenait pas les menaces au sérieux et malgré l’inquiétude de sa femme, Bernard est parti seul à la chasse. Un coup de feu a retenti… Alertés par Maryline, Akim et Alex se rendent sur place et retrouvent Bernard mort !

Après un coup de fil avec Julien pour le rassurer et lui redonner espoir de revenir à Montpellier, Elisabeth annonce aux employés de L Cosmétiques qu’elle reprend la direction jusqu’au retour de son fils. Gary essaie de se positionner en numéro 2 mais Elisabeth préfère choisir quelqu’un d’autre : elle se rapproche de Myriam, en qui elle a toute confiance et lui promet un bel avenir chez L Cosmétiques !



Annonces





Quant à Johanna, elle prévoit de monter son propre cabinet d’avocats. Sabine l’encourage.

Rendez-vous mardi 3 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés