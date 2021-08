« Tous en cuisine » du 25 août 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

4.7 ( 6 )



« Tous en cuisine » du 25 août 2021. Déjà le troisième numéro de la nouvelle saison de l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : MA SALADE TOMATES MOZZA et MOELLEUX AU CHOCOLAT



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du mercredi 25 août 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

PRÉFOU CROUSTILLANT AU CHÈVRE FRAIS

Les ingrédients pour 4 personnes :

1 baguette de pain pas trop cuite

3 gousses d’ail râpées

30 g de beurre pommade

100 g de fromage de chèvre frais

½ botte de persil plat

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche + 1 couteau + 1 petit bol + 1 couteau scie à pain

1 plaque pour le four + 1 feuille de papier sulfurisé + 1 spatule



BRIOCHE PERDUE, FRUITS DE SAISON

Les ingrédients pour 4 personnes :

1 brioche type gâche ou 4 tranches épaisses

4 œufs bio

1 cuil. à soupe de rhum ambré

12,5 cl de lait entier

100 g de sucre en poudre

200 g de pêches en morceaux

Les ustensiles :

2 assiettes creuses + 1 fouet

1 poêle + 1 spatule

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





Quelle audience le retour de l’émission ?

C’est encore l’été et ça se ressent dans les chiffres d’audience. Lundi soir, pour son grand retour sur la chaîne, l’émission s’est contentée de 1.67 million de téléspectateurs, soit 11,7% du public présent devant son poste de télévision. On a connu mieux…

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

