Plus belle la vie : ce soir, Romain en danger de mort (résumé + vidéo épisode 4353 PBLV du 25 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4353 du mercredi 25 août 2021 – Romain est en danger de mort ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il se retrouve piégé dans un champs de mines et son destin est entre les mains d’Alexandre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4353

Vidal avoue à Fanny qu’il a tenté de mettre fin à ses jours. En se jetant du rocher au corbeau il a vu sous l’eau un éclat lumineux. Il est persuadé qu’il s’agit de la couronne de Dahomey. Vidal promet à Fanny qu’il en a définitivement fini avec ses pulsions morbides. Alexandre et Vidal ont une vraie discussion d’adulte concernant Fanny. Tous les deux sont amoureux de la jeune femme. De leur côté, Laetitia et Rochat tentent en vain de remonter le moral de Bilal…



Mirta vient porter plainte contre Oscar pour atteinte à la privée. Kevin qui prend la plainte est choqué de savoir que Mirta fréquentait un club libertin. Alors que Mirta dévoile l’identité du maitre chanteur à Yolande, Kilian les informe que Nicolas le vigile a également cette même tache de naissance au même endroit…

Baptiste accepte l’activité parachutisme pensant qu’il s’agit de l’idée de Barbara. Cette dernière n’aime pas la méthode de César pour faire passer ses idées…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4353 du 25 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

