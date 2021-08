Un si grand soleil : Akim protège Thierry, ce qui vous attend mercredi 18 août (épisode n°713 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°713 qui sera diffusé le mercredi 18 août, Akim va protéger Thierry après sa bavure.



En effet, alors que le jeune Abou est dans le coma, Thierry donne sa version des faits à Yann. Il explique qu’il s’agit d’un accident, qu’Abou est tombé et qu’il a heurté le trottoir. Il affirme que Akim a tout vu et comme il se sent redevable de l’avoir protégé, Akim confirme !

Mais le Dr Alphand, à l’hôpital, affirme que ce ne peut pas être accidentel. L’IGPN va être saisie car c’est la procédure et Thierry ne semble pas inquiet…



De son côté, Camille continue de rejeter Serge, qui propose à Laetitia de se voir chez lui. Elle refuse de céder à sa fille. Et quand Levars croise Manu devant le commissariat, il lui parle de la situation. Manu pense que Camille va finir par s’habituer et que ça va s’arranger.

Quant à Myriam, elle se confie à Elisabeth, qui lui conseille d’accepter l’héritage de Violette.

Rendez-vous mercredi 18 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

