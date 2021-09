« Allez viens, je t’emmène… » du 16 septembre 2021 : artistes et invités de ce soir pour une spéciale « années pop »

5 ( 4 )



Annonces





« Allez viens, je t’emmène… » du 16 septembre 2021. Ce soir sur France 3, puis en replay sur France.TV, retrouvez Laury Thilleman et ses invités pour une spéciale « années pop ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir, Laury Thilleman vous propose de revivre les meilleurs moments des années pop : celles où Gainsbourg et Polnareff inventent un style musical pétillant et léger, revisité quelques années plus tard par Michel Berger ou Michel Delpech. Comme toujours, pour ce numéro, des décors reconstitués accueillent les stars qui ont vécu ces années-là, comme Sheila ou Stone, et celles qui auraient aimé les vivre comme Clara Luciani et Julien Doré.

Pour cette soirée exceptionnelle, des tableaux inédits et des mises en scène originales se succèdent grâce à de nombreux décors qui varient en fonction des époques et des chansons, et apparaissent tout au long de l’émission sur une plateforme montante.

« Allez viens, je t’emmène… » du 16 septembre 2021 : artistes et invités de ce soir

Et pour revivre cette magie, elle sera accompagnée des artistes suivants :



Annonces





Sheila, Bénabar, Élodie Frégé, André Manoukian, Julien Doré, Clara Luciani, Jérémy Frérot, Dany Brillant, Anggun, Fabien Lecœuvre, Julie Zenatti, Élisa Tovati, Stone, Natasha St-Pier, Jérôme Anthony, Gwendal Marimotou, la comédie musicale Je vais t’aimer, John Mamann, Rose…

Au programme

Sheila et Gwendal Marimotou en duo dans un club disco sur Spacer, Julien Doré et Clara Luciani sortis tout droit des années 1960 réinventent Le temps de l’amour en duo, Jérémy Frérot, immergé dans une chambre très pop des années 1970, chante du France Gall, Élisa Tovati, Bénabar et Boulevard des Airs, dans un jardin psychédélique, revisitent en trio le répertoire de Michel Delpech ; Julie Zenatti, dans un décor sublime inspiré de Jean-Christophe Averty, rend hommage au grand Nino Ferrer…

Avec @LauryThilleman, revivez les meilleurs moments des années pop ! 🎤💃🕺 « Allez viens, je t'emmène… », c'est jeudi à 21.05 ! pic.twitter.com/v71UNHvOMN — France 3 (@France3tv) September 14, 2021

Revivez le meilleur des années pop ce soir dès 21h05 sur France 3 pour un nouveau numéro de « Allez viens, je t’emmène… »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés