« Envoyé spécial » du 16 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

« Envoyé Spécial » du jeudi 16 septembre 2021. Ce soir, nouveau numéro de votre magazine « Envoyé Spécial ». Et il nous sera présenté par Elise Lucet dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé spécial » du jeudi 16 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ DESERTS MEDICAUX : LES NOUVEAUX PIONNIERS

Un reportage de Marion Cieuta

Après 10 ans aux urgences de Beauvais le Dr Binet a décidé de poser sa plaque en Lozère. Avec femme et enfants il commence sa nouvelle vie sur un territoire abandonné par ses confrères. Le Dr. Jardel, lui, fraîchement diplômé a choisi de parcourir les campagnes françaises en camping- car. Dans les déserts médicaux de 11 départements il vient remplacer les praticiens partis en congés. A travers ces deux portraits, Envoyé Spécial vous fait partager le quotidien de ces nouveaux pionniers pour qui les déserts médicaux ne doivent pas être une fatalité.



✔️ VIOLENCE : LA MALEDICTION DES ENFANTS DE MARSEILLE

Un reportage de Romain Boutilly, Elouën Martin et Karim Anette

Des enfants dealers victimes du trafic de drogue. Une de nos équipes a cherché à comprendre pourquoi à Marseille les trafiquants tuent de plus en plus souvent de jeunes, parfois mineurs. Envoyé Special a enquêté dans ces quartiers où les « minots » sont souvent des cibles mais parfois aussi des tueurs.

✔️ RDC : LE REFUGE DES SINGES PERDUS (titre provisoire)

Un reportage de Raphaëlle Shapira et Swanny Thiébaud

Lipipi a retrouvé le sourire ! Ce petit chimpanzé victime des braconniers, blessé et orphelin, perdu au milieu de la jungle de la République démocratique du Congo a retrouvé la forme et même une famille au cœur d’un sanctuaire crée par une jeune française qui a tout quitté pour se consacrer aux primates. Sa ferme contribue à réimplanter et à préserver l’espèce en RDC.

✔️ Les secrets de l’affaire Benalla

Un reportage de Raphaële Schapira et Swanny Thiébaud.

Qui a déplacé en pleine nuit et en secret le coffre-fort personnel d’Alexandre Benalla avant que son domicile soit perquisitionné ? L’ancien chargé de mission auprès d’Emmanuel Macron a-t-il continué à bénéficier de soutiens à l’intérieur de l’Elysée ? Quel rôle a-t-il joué dans la signature du fameux « contrat russe » avec le sulfureux oligarque Iskandar Makhmudov ? « Envoyé spécial » a enquêté sur les dessous d’une l’affaire qui a embarrassé l’Elysée.

« Envoyé spécial » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

