Audiences TV prime dimanche 12 septembre 2021 : « Equalizer 2 » leader devant « Médecin de campagne »

4.9 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime dimanche 12 septembre 2021. Hier soir, en première partie de soirée, victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film « Equalizer 2 » avec Denzel Washington, Pedro Pascal et Ashton Sanders dans les rôles principaux.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Verdict : 4.34 millions d’amateurs du genre pour 22.5% de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime dimanche 12 septembre 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le film « Médecin de campagne » de Thomas Lilti. En mode rediffusion, et porté par François Cluzet, il a été vu ou revu par 3.60 millions de Français soit 17.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





M6 complète le podium avec son magazine « Zone Interdite ». Le thème de la semaine “Guerres de voisinage, conflits du quotidien : comment sortir de cet enfer ?” a suscité l’intérêt de 2.31 millions de personnes (pda 11.3%).

Sur France 3 la série « Les enquêtes de Murdoch » a pu compter sur son lot de fidèles. Hier soir 2.05 millions de fans ont répondu à l’appel des deux épisodes inédits, soit 9.7 % des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion d’un classique du cinéma « Le cercle rouge » de Jean-Pierre Melville. Emmené par Alain Delon et Bourvil, il a ému 1.26 million de nostalgiques (6.4% de pda).

Notez aussi le beau succès de la dernière soirée hommage à Jean-Paul Belmondo proposée par C8. Hier soir le film « L’animal » a réuni 710 000 fans de Bébel soit 3.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

📈#Audiences @C8TV 🎉TRÈS BEAUX SCORES POUR "L'ANIMAL" DANS LE CADRE DE LA SEMAINE HOMMAGE A JEAN-PAUL #Belmondo ! 🥇1ère chaine TNT

📺710 000 tlsp

❤3,5% de PdA – 4+ 🥇1ère chaine TNT / 5ème natio

❤4,1% de PdA – CSP+ pic.twitter.com/NAkn2ulzBw — C8 (@C8TV) September 13, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés