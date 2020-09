« Cauchemar en cuisine » du 7 septembre 2020 : ce soir sur M6, direction Saint-Estèphe (Dordogne)

4.9 ( 9 )



« Cauchemar en cuisine » du 7 septembre 2020. Ce soir sur M6 rendez-vous avec « Cauchemar en cuisine » avec le chef Philippe Etchebest. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou, selon votre choix, en replay et/ou en streaming vidéo sur 6Play pour découvrir un épisode inédit.



Et ce soir direction direction Saint-Estèphe en Dordogne.

« Cauchemar en cuisine » du 7 septembre 2020 : votre émission de ce soir

Cette semaine, le chef Philippe Etchebest débarque à Saint-Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d’un an.



Contrairement à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris par la décoration « so british » et le charme à l’anglaise d’Amanda… Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, desserts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui, malgré ses 40 ans d’expérience, est le roi de la congélation !

Et, pour ne rien arranger, dans ce restaurant, les problèmes s’accumulent : en plus de la cuisine qui laisse à désirer, l’organisation en salle est surréaliste et Amanda et Thierry se laissent complètement déborder. S’ils continuent comme ça, leur restaurant va droit dans le mur et ils risquent de tout perdre…

« On va repartir de zéro » 💪@Chef_Etchebest va rencontrer le roi de la congélation et de la désorganisation 🤯#CauchemarEnCuisine lundi à 21.05 pic.twitter.com/3GIvQdh8EY — M6 (@M6) September 5, 2020

Juste après, deux autres numéros :

22:55 – Cauchemar en cuisine : Lesquin (Nord)

00:40 – Cauchemar en cuisine : Antibes (Alpes-Maritimes)

