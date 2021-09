« Danse avec les Stars » : quel couple a été éliminé du 2ème prime ? (+ replay vidéo)

5 ( 5 )



C’est ce soir qu’avait lieu le 2ème prime de « Danse avec les Stars » saison 11. Un prime à l’issue duquel un couple a été éliminé de l’aventure : il s’agit de Lola Dubini et Joël Luzolo.



Aurélie Pons, Lola Dubini et Vaimalama Chaves étaient tous les trois en face à face. Le public a choisi de sauver Vaimalama avec 36% des votes. Le jury a ensuite du faire un choix entre Aurélie Pons et Lola Dubuni, et c’est finalement Aurélie qui poursuit l’aventure !



Danse avec les Stars, le classement du 2ème prime de la saison 11

💃🕺 Tayc et Fauve Hautot – 4 buzz qualifiés



💃🕺 Dita Von Teese et Christophe Licata – 4 buzz, qualifiés

💃🕺 Michou et Elsa Bois : 41 points

💃🕺 Gérémy Crédeville et Candice Pascal : 40 points

💃🕺 Aurélie Pons et Adrien Caby : 37 points

💃🕺 Lola Dubini et Joël Luzolo : 27 points

💃🕺 Vaimalama Chaves et Christian Millette : 21 points

Si vous avez manqué ce second prime de Danse avec les Stars du 24 septembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 1er octobre pour suivre le troisième prime.

