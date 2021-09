« Good Doctor » du 8 septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 5 )



« Good Doctor » du 8 septembre 2021. Comme chaque mercredi soir sur TF1, Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » vous donne rendez-vous pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 8 septembre 2021 : vos épisodes de ce soir

L’erreur est humaine

Claire, Park, Enrique et Jordan s’occupent d’Ellie, une patiente qui souffre de migraine. Lorsque son état s’aggrave, ils doivent composer avec le mari d’Ellie et son amant. Morgan mène la vie dure à son nouveau colocataire, Park, et l’accuse de ne pas aller de l’avant. Ce dernier lui reproche la même chose et ensemble, ils essaient de tourner la page. Lors d’un simple examen abdominal pour une douleur dorsale, Asher passe à côté d’un anévrisme.

Réminiscences

Le service tente de soigner Ben, un ancien soldat en Afghanistan hanté par son passé, ainsi que Rose, une vieille dame dont l’empathie surdéveloppée fascine le service. Lim est en proie à un syndrome post-traumatique. Elle tente de le cacher, mais Claire devine son malaise et Rose le met à jour également. Shaun apprend à enseigner la chirurgie aux internes.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

