Ici tout commence du 17 septembre : Teyssier refuse de réintégrer Lionel (résumé + vidéo épisode 230)

Ici tout commence du 17 septembre, résumé et vidéo de l’épisode 230 – Greg fait des pieds et des mains pour faire réintégrer son ami Lionel à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, ils se rendent dans le bureau de Teyssier et Antoine pour tenter de les convaincre…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1

Ici tout commence – résumé de l’épisode 230

Greg tente de convaincre Antoine et Teyssier de réintégrer Lionel en leur montrant la vidéo où il éteint l’incendie. Suffisant pour les convaincre ? Si Antoine veut y réfléchir, Teyssier est catégorique : il est hors de question que Lionel soit réintégré !



En cours de sport, Maxime confie à Enzo les difficultés que traversent son couple. Et on peut dire qu’Enzo ne comprend pas du tout Salomé… De son côté, Rose cherche à apaiser son attitude excessive…

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 230 du 17 septembre

