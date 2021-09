Ici tout commence spoilers : Lionel dénoncé, Salomé et Maxime dans la tourmente, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 septembre)

5 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 13 au 17 septembre 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, si vous êtes accro à la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » et impatient de connaitre la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être très tendue pour Salomé et Maxime !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que Ambre continue son petit jeu de séduction, Salomé est jalouse et fait des crises à Maxime, qui le prend mal. Leur couple est clairement en danger alors que Célia demande encore une fois à Ambre de lâcher l’affaire…

De son côté, Lionel est finalement dénoncé à Antoine Myriel. Greg accuse injustement Eliott. Et il va ensuite tout faire pour éviter l’exclusion à son meilleur ami.



Annonces





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 13 au 17 septembre 2021

Lundi 13 septembre (épisode 226) : A l’institut, la patience d’Eliott est mise à rude épreuve. Le comportement étrange d’une étudiante inquiète du monde.

Mardi 14 septembre (épisode 227) : Hors de lui, Greg porte de lourdes accusations sur un de ses proches. Coincé, Teyssier prend une décision radicale. Au Double A, la tension est palpable entre Anaïs et Lisandro.

Mercredi 15 septembre (épisode 228) : L’humiliation publique d’un élève attise les tensions au sein de l’institut. Les ambitions de Salomé compliquent ses relations. L’absence d’une étudiante a de graves conséquences.

Jeudi 16 septembre (épisode 229) : Greg élabore une stratégie risquée pour sauver un élève de l’expulsion. Excédée, Célia tente de recadrer Ambre. Le bébé Naël est au cœur de toutes les préoccupations.

Vendredi 17 septembre (épisode 230) : Un élève prend une décision importante pour sa santé. Une guerre se déclare au sein d’un couple de l’institut. Rose cherche à apaiser son attitude excessive…

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 13 au 17 septembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés