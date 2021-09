Ici tout commence spoiler : Salomé et Ambre en viennent aux mains ! (VIDEO)

5 ( 5 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Rien ne va plus à l’institut et Maxime a été viré dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que Maxime fait ses valises pour rentrer à Sète, Ambre et Charlène se félicitent…



Sauf que Salomé surprend leur conversation et le clash éclate ! Salomé est à deux doigts de frapper Ambre.



Ambre et Charlène discutent et se réjouissent du départ de Maxime… Salomé entend leur conversation et ne peut s’empêcher d’exprimer sa colère à Ambre. Les deux jeunes filles se provoquent et en viennent aux mains jusqu’à ce qu’Enzo les sépare.

Ici tout commence spoiler Salomé et Ambre, le clash dégénère

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

