« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 1er octobre 2021

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 septembre 2021 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi désormais, on propose aux fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » d’avoir un aperçu ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que la relation de Baptiste et Barbara va être découverte et révéler à tout le monde. Rien ne sera plus jamais comme avant avec Emma et César ! Et ils sont loin d’imaginer que Jacob est une menace et qu’il réfléchit à tuer Baptiste ou César !

Quant à Camille, elle est de plus en plus amoureuse de Kévin…



Lundi 27 septembre 2021, épisode 4376 : Alors que la vérité sur la relation entre Baptiste et Barbara explose au grand jour, Lola ne digère vraiment pas la trahison de Noé…Pendant ce temps Luna et Sacha préparent leur drôle de cambriolage à l’envers.

Mardi 28 septembre 2021, épisode 4377 : Depuis que Barbara a lâché sa bombe les rapports changent au sein du quatuor amical mais connaissent-ils les dangers qui les menacent ? De leur côté Kilian et Lola ont le cœur bien en vrac…Quant à Boher, avec la famille Nebout, il n’est pas au bout de ses surprises.

Mercredi 29 septembre 2021, épisode 4378 : Alors que Baptiste et Emma se noient dans leurs sentiments, les ados se laissent entrainer par l’insouciante Betty dans une fête hors contrôle et pour Boher, victime de sa gentillesse et de son amour pour Léa, l’invasion de son domicile se poursuit.

Jeudi 30 septembre 2021, épisode 4379 : Alors que Camille, de plus en plus amoureuse, se rapproche de Kevin fragilisé par sa rupture, Jacob parviendra-t-il à identifier le maître chanteur ? De leurs côtés les ados regrettent amèrement leur débauche de la veille. Quant à Sacha et Luna, vont-ils parvenir à remettre la bague dans son écrin ?

Vendredi 1er octobre 2021, épisode 4380 Alors que Jacob se demande encore qui de Baptiste ou César il va tuer , le cambriolage à l’envers de Luna et Sacha ne se passe pas du tout comme prévu…

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 13 au 17 septembre 2021 en cliquant ICI

du 20 au 24 septembre 2021 en cliquant ICI

