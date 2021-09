Audiences TV prime 24 septembre 2021 : « Candice Renoir » leader devant « Danse avec les Stars » puissant sur cibles

5 ( 5 )



Audiences TV prime 24 septembre 2021. C’était prévisible et cela s’est confirmé. Hier soir c’est « Candice Renoir » qui a repris les commandes et s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. 4.03 de fans et 21% de part de marché pour les deux premiers épisodes et jusqu’à 4.98 millions pour le seul épisode inédit.



Audiences TV prime 24 septembre 2021 : les autres chaînes

Après l’effet de curiosité bien naturel du premier numéro, « Danse avec les Stars » régresse un peu. 3.80 millions d’amateurs ont répondu à l’appel de ce deuxième prime de la nouvelle saison, soit 20.7% des téléspectateurs.

Notez toutefois d’excellentes performances et une place de leader sur la plupart des cibles dites commerciales avec 36% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 46% sur les 4-14 ans.

M6 complète le podium avec « NCIS ». 1,83 million d’inconditionnels ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes, soit 9.4% de l’ensemble du public.

France 3 est toujours à la peine avec sa série de « vieux » James Bond. Hier soir c’était « Meurs un autre jour » porté par Pierce Brosnan et Halle Berry. 1.76 million de fans de l’agent 007 était au rendez-vous (pda 9.5%).

