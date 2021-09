« Koh-Lanta : La Légende » du 14 septembre 2021 : ce soir, hommes et femmes vont être réunis ! (VIDEO)

5 ( 7 )



« Koh-Lanta : La Légende » du 14 septembre 2021 – Ce soir sur TF1 place à l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Légende ». Et ce soir, toutes les cartes vont être redistribuées et l’aventure par équipes va commencer ! Et pour les naufragés de l’île des bannis, après l’arrivée de Cindy et Patrick éliminés lors du dernier conseil, il est temps de s’affronter dans un premier duel.



A suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en live streaming puis replay sur myTF1.



« Koh-Lanta : La Légende » du 14 septembre 2021 : au programme ce soir

Pour fêter ses 20 ans, Koh-Lanta vous emmène en Polynésie française. Pourtant, dans ce décor de rêve, c’est l’enfer pour ces valeureux naufragés qui tous rêvent de remporter ce titre anniversaire.

Séparés entre hommes et femmes, ils se sont affrontés individuellement, et uniquement sur des épreuves d’immunité. Mais ce soir, toutes les cartes vont être rebattues : deux équipes mixtes vont être formées et vont ensuite pouvoir s’affronter !



Et ce sera aussi l’heure du premier duel dans l’arène. Qui de Cindy, Karima, Patrick ou Ugo sera définitivement éliminé de « Koh-Lanta : La Légende » ?

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » extrait du 14 septembre 2021

