Plus belle la vie : ce soir, Camille se confie à Kévin (résumé + vidéo épisode 4367 PBLV du 14 septembre 2021)

4.8 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4367 du mardi 14 septembre 2021 – Camille va finalement commence à se confier à Kévin la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle ne se doute pas que Kévin est en mission pour coincer Jacob, elle va lui parler de lui et affirmer qu’elle pourrait le revoir…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : César est le maître chanteur, Jacob prêt à tuer Baptiste, Kévin quitte Emilie (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4367

Kevin est venu voir comment Camille allait. Cette dernière lui propose de sortir avec elle faire une course. Il lui offre une gaufre et peu à peu gagne sa confiance. Emma est surprise de leur rapprochement et remercie Kevin de s’occuper de Camille mais il n’est pas obligé ! Alors que Barbara est venue s’assurer auprès de Baptiste qu’il n’y a pas de malaise entre eux après leur saut en parachute, ces deux-là se trouvent encore des points communs…



Annonces





Blanche pose un ultimatum à Kilian et Lola : Sophie n’a toujours pas répondu à sa demande de convocation, elle veut la voir sinon elle appellera la police. Les ados se regardent, angoissés. Ils n’ont que quelques heures pour trouver un moyen de faire croire à Blanche que Sophie est à la maison…

Luna ne lâche pas Sacha et l’amène aux cours de théâtre qu’elle donne en prison. Elle a confié une mission à ses élèves stand-uppeuses ; redonner le sourire à Sacha.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4367 du 14 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés