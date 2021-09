Pékin Express : le tournage de la nouvelle saison a débuté et se terminera à Dubaï

4.4 ( 7 )



Bonne nouvelle pour les fans du jeu d’aventure d’M6 « Pékin Express » puisqu’une nouvelle saison est actuellement en tournage. En effet, M6 a annoncé cette semaine que le programme, qui a réalisé de très bonnes audiences l’an dernier, revient avec une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais !



Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Emirats Arabes Unis.



Pékin Express part… sur les terres de l’aigle royal !

Le tournage est actuellement en cours et selon le Parisien, les candidats sont actuellement en Ouzbékistan. L’arrivée de la saison est prévue à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.



