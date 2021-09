« Tous en cuisine » du 9 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

4.2 ( 5 )



« Tous en cuisine » du jeudi 9 septembre 2021. Ce soir, et comme tous les jours de la semaine, vous avez rendez-vous dès 18h40 avec l’émission de M6 « Tous en cuisine ». En ce jeudi, Cyril Lignac nous proposera deux nouvelles recettes.



« Tous en cuisine » du jeudi 9 septembre 2021 : les recettes de ce soir

LE FLUFFY AVOCADO TOAST DE CYRIL LIGNAC

Les ingrédients pour 4 personnes :

8 œufs bio cuits durs

2 œufs mollets

4 tranches de pain de mie bien moelleuses

3 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de moutarde forte

1 botte de ciboulette

2 avocats épluchés

Huile d’olive + vinaigre balsamique blanc

Fleur de sel de Guérande

Poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau + 1 saladier + 1 maryse

1 spatule coudée + 1 couteau scie

TARTE AUX MIRABELLES

Les ingrédients pour 4 personnes :

400g de mirabelles (40 pièces) lavées et coupées en deux

3 feuilles de brick

50g + 25g de beurre fondu

90g de tapioca

2 cuil. à soupe de miel un peu fondu

4 cuil. à soupe de pistaches concassées et toastées

Les ustensiles :

1 moule à tarte ou plat à gâteau de 24 cm de diamètre + 1 pinceau

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.



Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Les recettes de l’émission réunies dans un livre !

Pour mémoire, et après le succès des 3 premiers tomes, un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

