Plus belle la vie : ce soir, Baptiste et Barbara flirtent (résumé + vidéo épisode 4364 PBLV du 9 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4364 du jeudi 9 septembre 2021 – Le saut en parachute va rapprocher encore un peu plus Baptiste et Barbara ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, à l’atterrissage du saut, Baptiste et Barbara vont flirter et être très proches de s’embrasser…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4364

Patrick explique à Kevin qu’il veut passer par Camille pour remonter jusqu’à Jacob. Kevin doit se rapprocher de Camille et devenir son confident. Ni ses amis, ni Emilie ne doivent être au courant. Kevin doit y réfléchir… Pendant le saut, Baptiste et Barbara vivent un moment intense. Parallèlement, Camille fait mine de se dégonfler au dernier moment et ne saute pas. Profitant de l’absence de Maxime, elle fouille dans son coffre de voiture. Elle met du temps à réaliser ce qu’elle y trouve…



Après la fête, Kilian croise Betty au lycée. Il déchante vite en comprenant qu’elle se souvient à peine de lui ! Nouveau coup de massue quand elle raccroche à une conversation téléphonique par un « je t’aime ». Kilian se renseigne sur Betty auprès de Jules. Il rassure Kilian ; non elle ne lui a pas parlé d’un mec sérieux, mais là il va vraiment dans la mauvaise direction. Tomber amoureux de Betty c’est une mauvaise idée. Parallèlement, des rumeurs commencent à circuler sur Lola…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4364 du 9 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

