Plus belle la vie : ce soir, Emma s’en prend à Kévin (résumé + vidéo épisode 4368 PBLV du 15 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4368 du mercredi 15 septembre 2021 – Alors que Camille est entrain de tomber amoureuse de Kévin dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », ce soir Emma va recadrer Kévin. Loin d’imaginer qu’il est en mission, elle ne veut pas que son ami laisse sa soeur trop s’attacher à lui…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : César est le maître chanteur, Jacob prêt à tuer Baptiste, Kévin quitte Emilie (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4368

Camille se renseigne sur le sentiment amoureux auprès d’Emma (qui suspecte que ces questions ont un lien avec Kevin). Ce dernier est mis sous pression par Patrick qui voudrait que cela aille un peu plus vite et que Kevin rentre dans le vif du sujet avec Camille. Kevin a l’impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Camille raconte à Kevin que Jacob s’est comporté comme un père avec elle. Quand Kevin lui demande si elle aimerait revoir Jacob, Camille répond que oui…



Sacha a accepté de reprendre les cours de canne et Luna lui a trouvé un nouvel instructeur. Il s’agit de José, un aveugle plein d’humour. Sacha n’est pas rassuré. Comment deux aveugles vont-ils anticiper tous les dangers ? Mais José a déjà prouvé sa méthode, et grâce à lui Sacha va se découvrir de nouvelles capacités…

Les plans de Boher sont une nouvelle fois contrariés par Babeth qui compte passer la journée avec sa fille. Aujourd’hui, c’est cours de cuisine au Marci !

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4368 du 15 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

