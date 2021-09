Plus belle la vie : ce soir, le saut en parachute qui tourne mal (résumé + vidéo épisode 4370 PBLV du 17 septembre 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4370 du vendredi 17 septembre 2021 – Le nouveau saut en parachute de Baptiste, Barbara, Emma et César tourne mal ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Baptiste va avoir un problème et se retrouver en danger de mort !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : César est le maître chanteur, Jacob prêt à tuer Baptiste, Kévin quitte Emilie (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4370

En pleine descente, Barbara parvient à se rapprocher de Baptiste et à lui attraper les mains, lui sauvant la vie. Marion comprend qu’il y a un problème et décide d’atterrir en urgence. En apprenant la nouvelle, Emma est complètement paniquée. Barbara et Baptiste se posent tant bien que mal, se serrent très fort l’un contre l’autre. Encore saturés d’adrénaline, ils s’embrassent. Quand ils rejoignent le groupe, César comprend qu’il s’est passé quelque chose entre les deux…



Kilian se sent dépassé par Betty et s’énerve contre Jules, mais ce dernier l’avait prévenu sur le cas de sa cousine. Kilian se confie à ses vieilles copines Yolande et Mirta sur la tristesse qu’il ressent. Les séniors lui conseillent d’oublier Betty. Kilian opine. C’est décidé, il va effacer son numéro. De leur côté, Noé et Lola ne sont pas totalement en phase. Si Lola est rassurée d’avoir rétabli la vérité et n’a plus de pression sur sa sexualité, Noé est un peu déprimé et trouve une confidente inattendue…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4370 du 17 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

