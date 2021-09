Un si grand soleil : Céline remet en cause le testament, Charles se dévoile, ce qui vous attend lundi 6 septembre (épisode n°726 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si en ce début de week-end vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°726 qui sera diffusé le lundi 6 septembre, le testament de Violette va semer la pagaille…



En effet, Céline est sous le choc en apprenant chez le notaire que sa tant avait fait un testament deux semaines plus tôt afin de léguer ses terres à Myriam. Myriam essaie de se défendre, affirmant que c’était la volonté de Violette et que ces terres ne valent rien. Mais Céline l’informe que les terres sont constructibles et ont une valeur d’au moins 3 millions d’euros !

Céline fait appel à Levars pour contrer le testament de sa tante. Serge contacte alors Florent et par rapport à Camille et Kira, il décide d’enterrer la hache de guerre. Les deux avocats espèrent réussir à trouver un accord entre leurs clientes… Serge aimerait que Florent essaie de faire renoncer Myriam au testament tandis que lui fera en sorte que Céline ne porte pas plainte.



A la coloc, c’est tendu entre Antonin et Anissa. Antonin est convaincu que Charles drague Anissa mais celle-ci n’y croit pas et l’envoie balader. Mais plus tard, Charles vient voir Anissa et lui dit la vérité sur ce qu’il ressent pour elle… Anissa met les choses au clair : elle est amoureuse d’Antonin. Elle s’excuse auprès de lui en rentrant à la coloc.

Rendez-vous lundi 6 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

